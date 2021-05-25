Солістка популярної української групи The Hardkiss Юлія Саніна похвалилася новим вбранням від Каті Осадчої і Андре Тана

Нещодавно відома українська ведуча Катя Осадча вирішила розкрити свій талант дизайнера, випустивши спільну колекцію одягу зі знаменитим модельєром Андре Таном. Підтримати своїх колег вирішили багато українських зірок.

Як повідомляє Politeka.net, володаркою вбрання з нової колекції стала і Юлія Саніна. На своїй сторінці в Instagram виконавиця показала себе в новій сукні.

На кадрах вона позує в легкому літньому платті. Чорне вбрання в білий горошок виглядає на її фігурі дуже виграшно, а незвичайний декор декольте привертає до себе увагу.

"А у Андре Тана і Каті Осадчої прекрасна колаборація! Ось такі ось літні сукні. Друзі, я вас вітаю! Дуже круто! Я дуже рада за вас і за себе – що у мене тепер є такий dress", - вимовляє співачка на відео.

На кадрах Саніна щосили красується в новому вбранні, демонструючи його на камеру.

Відзначимо, що Тан і Осадча розробили літню колекцію спеціально для жінок. Всі її образи створені з еко-матеріалів: органічної бавовни, льону, переробленої цукрової тростини, стебел рису, гілок бананів і ананасового листя. Головним кольором колекції став білий.

Нагадаємо, Андре Тан, який зблизився з вагітною Осадчою, розкрив причину розлучення з дружиною: "Після 8 років шлюбу..."»

Як повідомляла Politeka, Осадча розкрила, що її пов'язує з Андре Таном, постав у сукні "нареченої": "Вражає".

Також Politeka писала, що вагітна Осадча у вузеньких сукнях показала силу своєї привабливості: "Треба бігти, поки не....".