Ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін помстився Андре Тану, висміявши його вибір одягу

Відомий український теле - і радіоведучий на Люкс ФМ Дьомін часто проводить час з різними зірками вітчизняного шоу-бізнесу. Не так давно він розлучився зі своєю дружиною після 13 років шлюбу, а під час зйомок останнього сезону «Голосу країни» часто з'являвся в компанії Тіни Кароль.

Нещодавно між Дьоміним розгорівся жартівливий конфлікт зі знаменитим дизайнером Андре Таном. Він почався з того, що модельєру не сподобалися шорти ведучого. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Дьомін відзначився з новим випадом на адресу Тана.

Так, ведучий опублікував фото дизайнера, який нещодавно випустив нову колекцію одягу спільно з Катею Осадчою. На знімку Тан позував поруч з моделлю в білій сукні. Дизайнер був одягнений в просту чорну футболку і світлі джинси. При цьому область ширінки на них виглядала вивернутою навиворіт.

Дьомін не упустив шансу пожартувати над своїм "противником".

"Значить мої шорти з дірками вже не модні! Зате штани з ширінкою навиворіт - це шо топ?", - з іронією підписав знімок ведучий.

Зазначимо, раніше Андре Тан розкритикував Дьоміна, який одягнувся не по погоді. Дизайнеру не сподобалося, що приятель надів діряві шорти в дощ.

"Шортики я б спалив на багатті. Ще й з дірками, фу", - не втримався Андре Тан.

Після цього Тан ще раз розкритикував лук Дьоміна на модному заході. Дизайнер заявив, що його приятель одягнений «бідненько, але чистенько».

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