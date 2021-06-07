Ведучого "Голосу країни" Славу Дьоміна, з яким встигла зблизитися співачка Тіна Кароль, публічно принизили

Так, теле- і радіоведучий на Люкс ФМ Дьомін, який недавно розлучився з дружиною після 13 років шлюбу, даремно часу не втрачає. Красунчик частенько з'являвся в компанії Кароль під час зйомок останнього сезону "Голосу країни". На спільних фото парочка безсоромно обіймалася, а одного разу Кароль і зовсім сіла Дьоміну на шию.

У своїх нових "сторіз" в Instagram ведучий "Голосу" показав бекстейдж фотосесії, передає Politeka.net. Несподівано Дьоміна розпекли за його зовнішній вигляд.

Так, Слава приїхав на місце зйомки, де його вже чекав відомий український модельєр Андре Тан.

"Ми пригнали, дивіться, тут вже сидить маестро в красивому капелюсі", - говорить на кадрах Дьомін, за руку вітаючись з дизайнером одягу.

Ведучий хотів тут же взятися за роботу, але його раптово зупинили.

"А що ти сьогодні в шортиках взагалі, не розумію...", - Андре Тан звернув увагу на лук Дьоміна.

"Приїхали!.. А що?", - перепитав здивований Слава.

"На вулиці дощ, а ти в шортах!", - пояснив модельєр.

"У сенсі? Вам не подобається мій... І як завжди мене обгадили😂 😂 😂", - трохи засмутився Дьомін.

"А футболочка оверсайз - залікова, мені подобається", - підбадьорив його, в свою чергу, Андре Тан.

"Спасибі велике".

"А шортики я б спалив на вогнищі. Ще й з дірками, фу", - модельєр взявся за старе.

"Хлопців, все, закінчили... (розвернувся до виходу, ред.)", - ображений Дьомін жартома зробив вигляд, ніби йде зі зйомок, але, звичайно, повернувся.

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