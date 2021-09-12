Катя Осадчая рассказала на свой день рождения, какие сюрпризы произошли за год

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая недавно родила третьего ребенка. Красотка решила показать в Инстаграм фотосессию, которую сделала с мужем Юрием Горбуновым.

На фото Катя была в боди и пиджаке. Юрий надел пиджак, брюки, рубашку и туфли. Фотографировала парочку известный фэшн-фотограф Соня Плакидюк.

"Я очень хорошо помню свою маму в 38, мы полетели вместе в Париж, я на долгие два года, а мама на две недели, посмотреть, как я устроилась. Мама нас кормила ужинами и гуляла по Парижу, пока я ходила по кастингам. Я очень гордилась, что у меня такая современная мама. И вот 38 мне и я надеюсь, что Илья тоже гордится и я тоже современная", - написала Катяя.

Фанаты поставили более 32 тысяч лайков и написали комментарии:

"Супер", "С Днем рождения", "Круто, и в 50 будете себя чувствовать на 25, а самый третий сын будет считать Вас современной)))","Катерина,вы достояние Украины!Так держать".

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