На шоу "Світське життя", которое ведет Катя Осадчая долгие годы неожиданно произошла замена
Как передает Politeka.net, Катя Осадчая известна как популярная телеведущая. Она в браке с украинским ведущим Юрием Горбуновым. Как сообщалось ранее, Екатерина недавно родила сына, и теперь у неё трое детей. Стоит отметить, что ведущая долгие годы ведет программу "Світське життя".
Так, на этот раз Настя Каменских опубликовала новые видео на своей странице в Инстаграм. Как оказалось, именно Настя Каменских стала новой временной ведущей в программе "Світське життя".
"А сегодня у нас такая звездная светская репортерка. Я стала ведущей "Світське життя" Ждете посмотреть?", - спросила Настя Каменских.
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"Тут были секреты, которые я вам рассказывать не буду. Потом посмотрите", - подчеркнула певица.
Также Настя Каменских взяла интервью у известной артистки Alyona Alyona и телеведущей Леси Никитюк.
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