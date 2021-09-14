На шоу "Світське життя", которое ведет Катя Осадчая долгие годы неожиданно произошла замена

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая известна как популярная телеведущая. Она в браке с украинским ведущим Юрием Горбуновым. Как сообщалось ранее, Екатерина недавно родила сына, и теперь у неё трое детей. Стоит отметить, что ведущая долгие годы ведет программу "Світське життя".

Так, на этот раз Настя Каменских опубликовала новые видео на своей странице в Инстаграм. Как оказалось, именно Настя Каменских стала новой временной ведущей в программе "Світське життя".

"А сегодня у нас такая звездная светская репортерка. Я стала ведущей "Світське життя" Ждете посмотреть?", - спросила Настя Каменских.

Артистка показала, как берет интервью у известного шеф-повара Евгения Клопотенко.

"Тут были секреты, которые я вам рассказывать не буду. Потом посмотрите", - подчеркнула певица.

Также Настя Каменских взяла интервью у известной артистки Alyona Alyona и телеведущей Леси Никитюк.

Ранее сообщалось, Осадчая похвасталась, как отгуляла с Каменских и Астафьевой на роскошной яхте: "До неприличия"

Также, Осадчая закатила грандиозную вечеринку на дорогой яхте вместе с Каменских, Ефросининой и Астафьевой: "Бимба!"

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