На шоу "Світське життя", которое ведет Катя Осадчая долгие годы неожиданно произошла замена

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая известна как популярная телеведущая. Она в браке с украинским ведущим Юрием Горбуновым. Как сообщалось ранее, Екатерина недавно родила сына, и теперь у неё трое детей. Стоит отметить, что ведущая долгие годы ведет программу "Світське життя".

Так, на этот раз Настя Каменских опубликовала новые видео на своей странице в Инстаграм. Как оказалось, именно Настя Каменских стала новой временной ведущей в программе "Світське життя".

"А сегодня у нас такая звездная светская репортерка. Я стала ведущей "Світське життя" Ждете посмотреть?", - спросила Настя Каменских.

Популярные статьи сейчас

Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"

Жизнь звезды кино оборвалась, его фильмы ценили во многих странах: "Был неординарным человеком"

Трагически закончились поиски украинки, тело вытащили из воды: "Жаловалась на бойфренда и плакала"

Мощный взрыв сотряс Донецк, виден столб черного дыма: первые подробности и кадры с места ЧП

Судья "Мастер Шеф" Мартыновская призналась, кому отдала особенное место в своем сердце: "Не тот, о ком вы подумали..."
Показать еще

Артистка показала, как берет интервью у известного шеф-повара Евгения Клопотенко.

"Тут были секреты, которые я вам рассказывать не буду. Потом посмотрите", - подчеркнула певица.

Также Настя Каменских взяла интервью у известной артистки Alyona Alyona и телеведущей Леси Никитюк.

Ранее сообщалось, Осадчая похвасталась, как отгуляла с Каменских и Астафьевой на роскошной яхте: "До неприличия"

Также, Осадчая закатила грандиозную вечеринку на дорогой яхте вместе с Каменских, Ефросининой и Астафьевой: "Бимба!"

Politeka рассказывала, Каменских в слишком коротких шортах поразила видом на прогулке: "Всегда в деле"