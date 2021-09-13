Украинская певица Настя Каменских показала, как встретила понедельник
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских стала популярной украинской певицей, начав свой путь с дуэта "Потап и Настя". Но сейчас красотка занята сольной карьерой, выступая под псевдонимом NK. Девушка активно ведет блог в Инстаграм, где рассказывает о своем творчестве и жизни.
В этот раз Настя показала, как встретила понедельник. Каменских надела на прогулку джинсовые шорты, футболку и стильный пиджак.
"Доброе утро, chérie.
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Такие сладкие понедельники, как сегодня, – идеальные, чтобы начать воплощать в жить свои планы, пробовать новое и начинать что-то с чистого листа.
Ставьте, если вы в деле", - написала Настя под фотографией.
Фанаты поставили более 47 тысяч лайков и написали комментарии:
"Красотка, пиджак шикарный", "Всегда в деле", "Понедельник, как и новолуние, один вариант с тех, что есть мотивацией к действию", "Круто", "Настя крутышика", "Такой прекрасной девушке успехов в воплощении планов".
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