Украинская певица Настя Каменских похвасталась фигурой в ванной
Как пишет Politeka.net, 34-летняя артистка, которая активно ведет свою страницу в Инстаграм, поделилась новыми кадрами.
Настя позировала в белом купальнике в ванной комнате, из которой открывается восхитительный вид.
Стоит отметить, певица внимательно следит за своей формой, придерживаясь правильного питания и не забывая о тренировках. Недавно ей удалось сбросить вес и теперь она может похвастаться действительно замечательной фигурой.
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Пользователи Сети не поскупились на комплименты, отметив, что Потапу повезло с такой женой.
«Мечта каждой Леди ❤, ванна и вид», «Ваууу, Пушка», «Новая Ким», «Шикарная фигурка», «Отличное утро», «Ты прекрасная», «Самая красивая», «Повезло моему тёске с такими отличными Morning View ами», - писали в комментариях.
Но не обошлось и без критики: «Ты бываешь когда-то одетая? Неужели кроме голого зада показать не чего? Ты же красивая девушка».
Напомним, что Настя Каменских пострадала во время выступления, фото травмы: "Я очень страстная".
Как сообщала Politeka, Настя Каменских раскрыла неожиданную правду о себе, фото: "Если бы вы зашли ко мне в гримерку...".
Также Politeka писала, что Каменских впечатлила формами, надев корсет с вырезом: "Боже мой, да какая же она...".