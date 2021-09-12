Украинская певица Настя Каменских похвасталась фигурой в ванной

Как пишет Politeka.net, 34-летняя артистка, которая активно ведет свою страницу в Инстаграм, поделилась новыми кадрами.

Настя позировала в белом купальнике в ванной комнате, из которой открывается восхитительный вид.

Стоит отметить, певица внимательно следит за своей формой, придерживаясь правильного питания и не забывая о тренировках. Недавно ей удалось сбросить вес и теперь она может похвастаться действительно замечательной фигурой.

Пользователи Сети не поскупились на комплименты, отметив, что Потапу повезло с такой женой.

«Мечта каждой Леди ❤, ванна и вид», «Ваууу, Пушка», «Новая Ким», «Шикарная фигурка», «Отличное утро», «Ты прекрасная», «Самая красивая», «Повезло моему тёске с такими отличными Morning View ами», - писали в комментариях.

Но не обошлось и без критики: «Ты бываешь когда-то одетая? Неужели кроме голого зада показать не чего? Ты же красивая девушка».

Напомним, что Настя Каменских пострадала во время выступления, фото травмы: "Я очень страстная".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских раскрыла неожиданную правду о себе, фото: "Если бы вы зашли ко мне в гримерку...".

Также Politeka писала, что Каменских впечатлила формами, надев корсет с вырезом: "Боже мой, да какая же она...".