Певица Настя Каменских показала яркий образ на радость украинцев

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских сейчас занята сольной карьерой, выступая под псевдонимом NK. Девушка выпускает постоянно новые песни, гастролирует, но не забывает и о блоге в Инстаграм, где показывает много интересного фанатам.

На новых фото Настя позировала в ярком корсете с вырезом, который эффектно подчеркнул формы девушки. Красотка сидела на диванчике, демонстрируя свою роскошь.

"Волшебная предконцертная атмосфера", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Эффектно", "Женственно и в то же время соблазнительно", "Кошка-тигрица", "Боже мой, да какая же она красивая", "Очень красивая", "Эстетично, изыскано", "Хорошего выступления, девочки", "Потрясающая певица Анастасия Каменских", "Атмосферно, красочно, , женственно! Ох, все как я люблю".

Напомним, выступление Каменских оказалось под угрозой срыва, понадобилась срочная медицинская помощь

А еще Politeka сообщала, что Каменских в купальнике показала, как наслаждается гастролями в теплых краях

Также Politeka писала, что Настя Каменских в шелковом халатике подогрела слухи о своей беременности



