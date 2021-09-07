Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), покорила фигурой в купальнике
Известная певица сейчас может похвастаться идеальной фигурой, сообщает Politeka.net. Ранее звезда набирала лишние килограммы, о чем откровенно признавалась.
Певица считает, что причиной набора веса стал насыщенный график и сбой в режиме во время работы в дуэте "Потап и Настя".
В один из дней певица поняла, что нужно начать работу над собой. Артистка стала заниматься спортом и правильно питаться. Сейчас в своем Инстаграм Каменских с радостью показывает, к чему это все привело.
На новом снимке артистка позировала в купальнике, наслаждаясь теплом в Турции. Из поста стало известно, что Каменских отправилась за границу на гастроли, и совместила работу с отдыхом.
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"Сегодня мы с вами 🎙💃🏻", - подписала она фото.
За час публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев:
"🔥🔥Прекрасная Анастасия !😍😍😍", "Неотразимая и талантливая❤️❤️❤️", "Успеха!! 💃💃💃🔥🔥🔥👏👏", "🔥🔥🔥 интересно, как Потап реагирует на столь частое расставание 🤨 Ещё и с такими фото. Ещё и когда стольким мужчинам нравится Настя 😍❤️ Мой слишком ревнив. Наша семья бы точно на выдержала испытание расставанием 😅🤷♀️".
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