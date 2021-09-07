Известная артистка Настя Каменских показала трогательный момент с Потапом и их собакой

Как передает Politeka.net, Настя Каменских является известной певицей. Она начала свою карьеру еще в 2004-ом году, когда выступила на фестивале "Черноморские игры". Позже, через 2 года, певица основала дуэт "Потап и Настя" вместе с Алексеем Потапенко. С 2017-ого года девушка выступает под псевдонимом NK. Артистка активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом.

На этот раз на фан-странице Потапа и Насти Каменских опубликовали новое фото. Как известно, в 2019-ом году певица объявила о том, что она сошлась с Алексеем Потапенко и уже несколько лет они в браке. На снимке артистка в микро-топе оливкового цвета лежит со своим мужем Потапом и их собакой - Мими.

Поклонники засыпали супругов приятными словами в комментариях: " Хорошие какие). Надо ещё беби)", "Завидую собаке", " Живи долго и счастливо такая красота", "Красавиц Пёсик,только Потапу мало места на фото оставил!!!", "Пёсик в центре красоты на фото! Однако тоже позирует".

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