Певица Настя Каменских удивила поклонников кадрами с детского дня рождения, куда пришла с букетом

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая несколько лет назад вышла замуж за продюсера Потапа, поделилась в Instagram-сторис яркими кадрами с детского праздника. Похоже, звезда ходила в гости к своим друзьям, которые праздновали день рождения сына.

Сначала Настя показала на видео себя, как она шагает в гости с букетом в руках. "У нашего Левчика сегодня 4 годика", - подписала сторис певица. Также она показала забавные кадры со своей лучшей подругой Анной Андрийчук, которая, видимо, тоже побывала на торжестве.

В конце Каменских выложила видео, на котором маленькою имениннику преподносят красивый горящий, а вокруг полно детей и взрослых. "С днем рождения, Лева!", - восклицает Настя за кадром, пока малыш задувает свечи на своем тортике.

Напомним, Настя Каменских "закимарила" в ванной, прикрыв прелести густой пеной: эпичный кадр.

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