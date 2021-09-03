Известная певица Настя Каменских поделилась в соцсети забавным кадром из ванны

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских не перестает удивлять своих поклонников. На странице в Instagram красотка снова обескуражила новым фото – теперь из ванной. Похоже, артистка решила уделить время себе и отдохнуть после тяжелой недели и концертов.

Настя Каменских

На новой фотографии Настя запечатлена лежа в ванной, доверху наполненной водой и белой густой пенкой. Ее тела почти не видно, над пеной вздымается только одна коленка, а руки сложены, как в молитве. При этом выглядит так, будто певица уснула, нежась в воде и пене. Ее волосы собраны в высокий небрежный пучок, а на лице нет макияжа.

Популярные статьи сейчас

Полякова сделала новое заявление относительно скандала с Меладзе: "Бейте в морду"

"Превратился в груду металла": фото и подробности страшного ДТП с пассажирским автобусом

Украину накроет сильный антициклон, погода резко изменится: «летняя жара полностью отступит»

Беда у беременной невесты победителя "Голосу країни" Сасанчина, девушка едва сдержала слезы: "Это жесть просто"

Беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры: "Берите на заметку..."
Показать еще

В подпсии к фотографии Каменских написала: "Time to relax". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами: "Фантастическая", "Вы шикарны во всем", "Вау", "Класс", "Спокойной ночи", "Прекрасная Богиня", "Красотка", "Кайф", "Просто лучшая".

Напомним, Каменских без Потапа побаловала себя сладеньким в компании подружек: "Суббота начинается с...".

Как сообщала Politeka, Каменских в роскошной вышиванке спела с тещей Потапа на украинском языке: "С моей Лидочкой…".

Также Politeka писала, что Каменских в деталях показала свою гардеробную: одежды и обуви больше, чем в магазине.