Известная певица Настя Каменских поделилась в соцсети забавным кадром из ванны

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских не перестает удивлять своих поклонников. На странице в Instagram красотка снова обескуражила новым фото – теперь из ванной. Похоже, артистка решила уделить время себе и отдохнуть после тяжелой недели и концертов.

На новой фотографии Настя запечатлена лежа в ванной, доверху наполненной водой и белой густой пенкой. Ее тела почти не видно, над пеной вздымается только одна коленка, а руки сложены, как в молитве. При этом выглядит так, будто певица уснула, нежась в воде и пене. Ее волосы собраны в высокий небрежный пучок, а на лице нет макияжа.

В подпсии к фотографии Каменских написала: "Time to relax". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами: "Фантастическая", "Вы шикарны во всем", "Вау", "Класс", "Спокойной ночи", "Прекрасная Богиня", "Красотка", "Кайф", "Просто лучшая".

Напомним, Каменских без Потапа побаловала себя сладеньким в компании подружек: "Суббота начинается с...".

Как сообщала Politeka, Каменских в роскошной вышиванке спела с тещей Потапа на украинском языке: "С моей Лидочкой…".

Также Politeka писала, что Каменских в деталях показала свою гардеробную: одежды и обуви больше, чем в магазине.