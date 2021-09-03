Артистка рассказала, что у нее поменялось

Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), рассказала интересный факт о себе

Звезда, невзирая на плотный гастрольный график, всегда находит время на соцсети, сообщает Politeka.net. Сейчас на украинскую знаменитость в Инстаграм подписаны 5,3 миллиона пользователей сети, с которыми она всегда делится самым интересным.

В своем новом сторис красотка применила фильтр, который увеличил ей глаза и подточил носик.

Каменских раскрыла интересный факт о себе, заинтриговав важными переменами в жизни.

Видео она подписала так: "У меня новый год наступает всегда 1-го сентября".

"Если вы спросите меня, для меня осень - это всегда новый год. Он наступает у меня не с 31 декабря на 1 января, а именно с 1 сентября. Я становлюсь очень сентиментальной, романтичной, много чего обдумываю, хочется идти вперед, продумывать... Перемены всегда приходят осенью, ну у меня лично... И я ни на что не намекаю! Так просто размышления вслух", - рассказала взволнованная певица.

Отметим, Настя Каменских сейчас гастролирует по городам Украины. Звезда принимает участие в разных фестивалях, а в своем Инстаграм делится воспоминаниями.

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