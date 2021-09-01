Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками свежим видео, на котором решила показать свой танцевальный талант

Как передает Politeka.net, 34-летняя Каменских любит записывать танцевальные челленджи для молодежной сети Тик Ток. Часто звезда публикует танцы и в Инстаграм. В этот раз красотка поделилась необычным танцем под хит Кайли Миноуг. Каменских была одета в шорты и просторную рубашку, а ее волосы были собраны в тугой пучок. Но особое внимание поклонников привлек неестественный загар звезды. Многие подумали, что это неудачный фильтр, который использовала певица для видео.

«Потанцуем?», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без колких замечаний.

«Не очень», «Лучшая», «Язык живёт своей жизнью просто. Хорошо, что не вывалила его под шикарную песню Кайли Миноуг», «Классно в таком образе», «С носом уже тоже что-то не то», «Шикарна», «Элегантна», «Красивая гадина!», «Настя, Вы очень крутая, обожаю Вас и Ваше творчество», - пишут пользователи сети.

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