Популярна українська співачка Настя Каменських оригінально привітала шанувальників із Днем знань
Як пише Politeka.net, відома співачка Настя Каменських, яка зараз будує успішну сольну кар’єру під псевдонімом NK, часто публікує у своєму Instagram цікаві світлини та відео й розповідає про особисте життя.
Цього разу співачка вирішила оригінально привітати шанувальників із Днем знань.
"З 1 вересня, друзі 1️⃣🍂📚 Для мене цей день завжди буде пов'язаний з найтеплішими моментами з дитинства. З трепетом і передчуттям, з початком чогось нового", - написала Каменських.
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Також Настя опублікувала серію фото, де приміряла короткий фіолетовий парик, одягнула коротеньку чорну спідницю, білу блузку та жилетку з модним принтом. У такому образі співачка стала схожа на школярку, про що написали шанувальники у коментарях.
" Малишка 🔥🔥🔥 ти чого запізнюєшся на перший урок 😂👏🏽", "Старшокласниця 😍🙌", " Ахах, яка мила школярка 😊, ви супер ❤️🎈", " Кльова учениця 😍", "Надіюся, це парик 😂 ох і ця школярка...", - написали у коментарях.
Рaніше Politeka писaлa, що Настя Каменських без купальника влаштувала заплив, Потап все зняв: "Холодненький".
Нагадаємо, що Опухлій Каменських довелося терміново звернутися до лікарів, ліки не допомагали: "Витримати це неможливо".
A ще Politeka повідомлялa, що щаслива Каменських показала, як і з ким проводила теплі літні вечори: "Не могли зупинитися".