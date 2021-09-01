Популярная украинская певица Настя Каменских оригинально поздравила поклонников с Днем знаний

Как пишет Politeka.net, известная певица Настя Каменских, которая сейчас строит успешную сольную карьеру под псевдонимом NK, часто публикует в своем Instagram интересные фотографии и видео и рассказывает о личной жизни.

В этот раз певица решила оригинально поздравить поклонников с Днем знаний.

"С 1 сентября, друзья 1️⃣🍂📚 Для меня этот день всегда будет связан с самыми теплыми моментами из детства. С трепетом и предвкушением, с началом чего-то нового", - написала Каменских.

Также Настя опубликовала серию фото, где примерила короткий фиолетовый парик, надела коротенькую черную юбку, белую блузку и жилетку с модным принтом. В таком образе певица стала похожа на школьницу, о чем написали поклонники в комментариях.

"Малышка 🔥🔥🔥 ты чего опаздываешь на первый урок 😂👏🏽 ", "старшеклассница 😍🙌 ", "Ахах, какая милая школьница 😊 вы супер ❤️ ", "клевая ученица 😍 ", " Надеюсь это парик 😂 ох уж эта школьница… - написали в комментариях.

Ранее Politeka писала, что Настя Каменских без купальника устроила заплыв, Потап все снял: "Холодненький".

Напомним, что Опухшей Каменских пришлось срочно обратиться к врачам, лекарства не помогали: "выдержать это невозможно".

A еще Politeka сообщала, что счастливая Каменских показала, как и с кем проводила теплые летние вечера: "Не могли остановиться".