Українська співачка Настя Каменських показала, як заряджається
Як пише Politeka.net, Настя Каменських у 2019 році вийшла заміж за партнера по дуету Потапа (Олексія Потапенка). Зараз красуня активно зайнята сольною кар'єрою під псевдонімом NK, а також веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Цього разу Настя опублікувала сторіси, де її зняв чоловік Потап.
"Після тренування звичайно розкішно пірнути в басейн дуже холодний. Але я зараз спробую", - сказала Настя.
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На кадрах Настя була без купальника, прикриваючись тільки рушником. Дівчина стояла біля басейну, збираючись в нього залізти.
"Чесно кажучи, це класно загартовує, офігенне, бадьоре, спортивне, заряджене", - сказала Настя на другому сторіс, перебуваючи вже в басейні.
"Ви знали, що контрастний душ, пірнання в ополонку або холодний басейн відновлює енергію і заряджає ментальне і фізичне тіло", - підписала кадри Настя.
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