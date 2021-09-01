Певица Настя Каменских рассказала, из-за чего ей понадобилась помощь врачей
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая начали сниматься во втором сезоне шоу "Маска", недавно рассказала поклонникам, что у нее сильная аллергия и показала фото опухшего лица. По словам звезды, раньше с ней такого никогда не случалось, так что теперь она обратилась за помощью к врачам и собирается выяснить, что именно спровоцировало аллергическую реакцию.
Теперь в Instagram-сторис Настя рассказала, что получила множество сообщений от фанатов с советами, как бороться с недугом. Также певица поделилась, что поскольку никакие лекарства ей не помогали, то пришлось делать инъекцию. Потом она собирается к врачу аллергологу, чтобы вместе с ним устанавливать аллерген.
"По совету врачей блокировала аллергию. Иначе выдержать это, параллельно работая – невозможно", - пописала сторис Каменских. Также она не стала называть укол, который получила и призвала поклонников не заниматься самолечением.
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
Ситуация с ковидом в Украине ухудшается: вспышку зафиксировали в детсаду, детали
"Сразу вспомнился "Дизель шоу": наряд "Холостячки" Огневич вызвал насмешки и негодование
Победительницу "Холостяка" Анну Богдан обвинили в циничном обмане: что произошло
Трагедия у нового судьи "Танців з зірками" Макса Чмерковского, прощальное видео: "Я задыхаюсь, когда пишу это..."
К слову, Настя похвасталась, что ее муж Потап приехал прямо на съемочную площадку с букетом для нее, чтобы поддержать, зная, как ей нелегко работать из-за аллергии.
Напомним, Настя Каменских смутила новым фото в необычном топике: "Такое ощущение, что держите кого-то за...".
Как сообщала Politeka, Каменских без Потапа побаловала себя сладеньким в компании подружек: "Суббота начинается с...".
Также Politeka писала, что Каменских в роскошной вышиванке спела с тещей Потапа на украинском языке: "С моей Лидочкой…".