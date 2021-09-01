Певица Настя Каменских рассказала, из-за чего ей понадобилась помощь врачей

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая начали сниматься во втором сезоне шоу "Маска", недавно рассказала поклонникам, что у нее сильная аллергия и показала фото опухшего лица. По словам звезды, раньше с ней такого никогда не случалось, так что теперь она обратилась за помощью к врачам и собирается выяснить, что именно спровоцировало аллергическую реакцию.

Теперь в Instagram-сторис Настя рассказала, что получила множество сообщений от фанатов с советами, как бороться с недугом. Также певица поделилась, что поскольку никакие лекарства ей не помогали, то пришлось делать инъекцию. Потом она собирается к врачу аллергологу, чтобы вместе с ним устанавливать аллерген.

"По совету врачей блокировала аллергию. Иначе выдержать это, параллельно работая – невозможно", - пописала сторис Каменских. Также она не стала называть укол, который получила и призвала поклонников не заниматься самолечением.

К слову, Настя похвасталась, что ее муж Потап приехал прямо на съемочную площадку с букетом для нее, чтобы поддержать, зная, как ей нелегко работать из-за аллергии.

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