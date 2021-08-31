Украинская исполнительница Настя Каменских поделилась проблемами с зрением из-за аллергии
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских решила рассказать о проблемах из-за аллергии. Слова певицы опубликовали на страничке "Новости шоу-бизнеса Украины" в Инстаграм.
"Просто умираю" Настя Каменских с отечным лицом рассказала об аллергии.
Артистка Настя Каменских рассказала о проблемах со здоровьем. Она отметила, что страдает от большой реакции из-за аллергии. Из-за этого у артистки отек лица.
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"Чредзвычайная проблема, которая мешает жить, двигаться. , работать, думать и самое еще видеть глазами. Я еще никогда не сталкивалась с этой штукой. Умираю. Просто умираю от аллергической реакции, через которую отекло все тело: лицо, руки, пальцы и глаза. Все постоянно вызывает зуд", - поделилась Каменских", - написано в публикации.
На страничке также добавили фото Насти, где она появилась не в самом лучшем виде.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Беременная", "Значит не беременная, лучше бы беременная", "Насть, лечись, все будет хорошо".
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