Украинская исполнительница Настя Каменских поделилась проблемами с зрением из-за аллергии

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских решила рассказать о проблемах из-за аллергии. Слова певицы опубликовали на страничке "Новости шоу-бизнеса Украины" в Инстаграм.

"Просто умираю" Настя Каменских с отечным лицом рассказала об аллергии.

Артистка Настя Каменских рассказала о проблемах со здоровьем. Она отметила, что страдает от большой реакции из-за аллергии. Из-за этого у артистки отек лица.

"Чредзвычайная проблема, которая мешает жить, двигаться. , работать, думать и самое еще видеть глазами. Я еще никогда не сталкивалась с этой штукой. Умираю. Просто умираю от аллергической реакции, через которую отекло все тело: лицо, руки, пальцы и глаза. Все постоянно вызывает зуд", - поделилась Каменских", - написано в публикации.

На страничке также добавили фото Насти, где она появилась не в самом лучшем виде.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Беременная", "Значит не беременная, лучше бы беременная", "Насть, лечись, все будет хорошо".

Напомним, Каменских после жуткой аллергии привела в порядок опухшее лицо, поразив видом

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