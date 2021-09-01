Украинская певица Настя Каменских показала, как заряжается

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских в 2019 году вышла замуж за партнера по дуэту Потапа (Алексея Потапенко). Сейчас красотка активно занята сольной карьерой под псевдонимом NK, а также ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Настя опубликовала сторисы, где ее снял муж Потап.

"После тренировочки конечно роскошно нырнуть в бассейн очень холодный. Но я сейчас попробую", - сказала Настя.

На кадрах Настя была без купальника, прикрываясь только полотенцем. Девушка стояла у бассейна, собираясь в него залезть.

"Честно говоря, это классно закаляет, офигенное, бодрое, спортивное, заряженное", - сказала Настя на втором сторис, находясь уже в бассейне.

"Вы знали, что контрастный душ, ныряние в прорубь или холодный бассейн восстанавливает энергию и заряжает ментальное и физическое тело", - подписала кадры Настя.

Напомним, опухшей Каменских пришлось срочно обратиться к врачам, лекарства не помогали

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