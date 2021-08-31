Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась самыми яркими моментами своего лета, показав, с кем проводила время

Как пишет Politeka.net, звезда смонтировала целое видео, чтобы показать поклонникам, каким для нее было это лето. Соответствующие кадры Настя опубликовала в своем Инстаграм.

На опубликованных кадрах Каменских вовсю веселится в компании своего мужа Потапа, мамы, лучшей подруги Анны Андрийчук и других друзей. Вместе они путешествовали, катались на яхте, танцевали и просто наслаждались жаркими деньками.

Не обошлось и без работы: Каменских показала, как ездила в тур со своей командой.

«Мое лето. Хочется запомнить каждый его момент. Как проводила теплые летние вечера с близкими. Как мы смеялись и не могли остановиться. Как танцевали так, будто нас никто не видит, играли во всевозможные игры и пели самые разные песни. И было так хорошо», - написала Каменских.

Певица рассказала, что этим летом посетила одну из своих любимых стран, насладившись ее архитектурой, природой и людьми.

Настя также с теплотой вспомнила своих фанатов, с которыми встретилась во время тура.

«Это лето было удивительным и подарило мне столько счастья и любви. И я обязательно сохраню его в своем сердце», - подытожила певица.

Напомним, Каменских разочаровала украинцев фигурой, за которую долго боролась.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских получила неожиданный сюрприз от Потапа прямо на съемках.

Также Politeka писала, что опухшая Каменских призналась украинцам в больших проблемах со здоровьем.