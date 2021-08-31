Певица Настя Каменских после похудения на 20 килограмм нарвалась на критику в сети

Как передает Politeka.net, Настя Каменских является известной украинской артисткой. Девушка прославилась благодаря своему участию в дуэте "Потап и Настя" с Алексеем Потапенко. Стоит отметить, что сейчас певица замужем за бывшим коллегой с 2019-ого года. Настя Каменских ведет сольную карьеру более 4 лет под псевдонимом "NK". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

Как известно, певица уже четыре года работает над своей фигурой в спортзале. До этого она весила 80 килограммов, но за первые три года тренировок сбросила 20 килограммов.

На этот раз Настя Каменских поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимках певица в ярко-желтом обтягивающем платье показывает свою фигуру под лучами солнца.

Пусть в вашей жизни всегда будет много тепла и света. Независимо от времени года за окном", - сообщила Настя Каменских.

Поклонники обратили внимание на то, как сейчас выглядит похудевшая певица, и заговорили о том, что раньше она была лучше: "До похудения была краше!".

Ранее сообщалось, Настя Каменских получила неожиданный сюрприз от Потапа прямо на съемках: "Любит, блин"

Также, опухшая Каменских призналась украинцам в больших проблемах со здоровьем: "Насть, лечись..."

Politeka рассказывала, Каменских пустилась в пляс под ручку с Горбуновым, кадры появились в Сети: "Будь счастлива"