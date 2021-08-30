Популярная украинская певица Настя Каменских показала свой лучший концертный образ этого лета

Артистка этим летом устроила себе не один концертный тур и перед начало осеннего учебного периода звезда устроила еще один. Причем из-за гастролей Настя почти не видится с мужем и постоянно пишет, что скучает.

День назад артистка приехала домой и уже через день они снова с супругом отправляются по делам. В Стори Каменских показала, как выглядит ее любимый образ, в котором она планирует выступать. Причем звезда продемонстрировала весьма яркий лук – тот самый, в котором презентовала песню «Красное вино».

В платье насыщенного вишневого оттенка, расшитого множеством камней и блесток, Каменских покрутилась перед камерой и продемонстрировала, какие формы прячет под нарядом, потянув за край выреза на ноге.

Ранее, на домашнем отдыхе перед туром красотка показала, как отдыхала дома. Настя появилась в коротеньких джинсовых шортиках и коротком черном топе, поверх которого надела светлую прозрачную майку. Пышные кудри певицы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж, загадочный вид, и ни следа от аллергических оттенков, которые были утром.

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