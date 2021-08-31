Певица Настя Каменских похвасталась сюрпризом от Потапа прямо на съемках

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая на днях начала сниматься звездным детективом во втором сезоне шоу "Маска", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артистка похвасталась в сторис, что ее любимый муж Потап сделал ей сюрприз, приехав на съемки.

По словам Насти, Алексей Потапенко нагрянул к ней во время работы и подарил красивый букет. Похоже, Потап решил поддержать любимую жену во время работы, особенно учитывая, что она уже несколько дней страдает от страшной аллергии.

"Любимый муж приехал на съемки, подарил цветы и забрал домой. По-моему, это любовь", - подписала сторис Настя.

Также в ролике она показала свой красивый белый букет от мужа, и собственно, показала его самого, стоящего рядом. "Любит, блин!", - кокетливо отметила Каменских.

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