Співачка Настя Каменських розповіла, через що їй знадобилася допомога лікарів

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка почала зніматися у другому сезоні шоу "Маска", нещодавно розповіла шанувальникам, що у неї сильна алергія і показала фото опухлого обличчя. За словами зірки, раніше з нею такого ніколи не траплялося, так що тепер вона звернулася за допомогою до лікарів і збирається з'ясувати, що саме спровокувало алергічну реакцію.

Тепер в Instagram-сторіс Настя розповіла, що отримала безліч повідомлень від фанатів з порадами, Як боротися з недугою. Також співачка поділилася, що оскільки ніякі ліки їй не допомагали, то довелося робити ін'єкцію. Потім вона збирається до лікаря алерголога, щоб разом з ним встановлювати алерген.

"За порадою лікарів блокувала алергію. Інакше витримати це, паралельно працюючи – неможливо", - пописала сторіс Каменських. Також вона не стала називати укол, який отримала і закликала шанувальників не займатися самолікуванням.

До слова, Настя похвалилася, що її чоловік Потап приїхав прямо на знімальний майданчик з букетом для неї, щоб підтримати, знаючи, як їй нелегко працювати через алергію.

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