Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася найяскравішими моментами свого літа, показавши, з ким проводила час

Як пише Politeka.net, зірка змонтувала ціле відео, щоб показати шанувальникам, яким для неї було це літо. Відповідні кадри Настя опублікувала в своєму Instagram.

На опублікованих кадрах Каменських щосили веселиться в компанії свого чоловіка Потапа, мами, кращої подруги Анни Андрійчук та інших друзів. Разом вони подорожували, каталися на яхті, танцювали і просто насолоджувалися спекотними днями.

Не обійшлося і без роботи: Каменських показала, як їздила в тур зі своєю командою.

"Моє літо. Хочеться запам'ятати кожен його момент. Як проводила теплі літні вечори з близькими. Як ми сміялися і не могли зупинитися. Як танцювали так, ніби нас ніхто не бачить, грали у всілякі ігри і співали найрізноманітніші пісні. І було так добре", - написала Каменських.

Співачка розповіла, що цього літа відвідала одну зі своїх улюблених країн, насолодившись її архітектурою, природою і людьми.

Настя також з теплотою згадала своїх фанатів, з якими зустрілася під час туру.

"Це літо було дивовижним і подарувало мені стільки щастя і любові. І я обов'язково збережу його в своєму серці", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, Каменських розчарувала українців фігурою, за яку довго боролася.

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських отримала несподіваний сюрприз від Потапа прямо на зйомках.

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