Співачка Настя Каменських після схуднення на 20 кілограм нарвалася на критику в мережі

Як передає Politeka.net, Настя Каменських є відомою українською артисткою. Дівчина прославилася завдяки своїй участі в дуеті "Потап і Настя" з Олексієм Потапенко. Варто відзначити, що зараз співачка одружена з колишнім колегою з 2019-ого року. Настя Каменських веде сольну кар'єру більше 4 років під псевдонімом "NK". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Як відомо, співачка вже чотири роки працює над своєю фігурою в спортзалі. До цього вона важила 80 кілограмів, але за перші три роки тренувань скинула 20 кілограмів.

Цього разу Настя Каменських поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках співачка в яскраво-жовтій обтягуючій сукні показує свою фігуру під променями сонця.

Нехай у Вашому житті завжди буде багато тепла і світла. Незалежно від пори року за вікном", - повідомила Настя Каменських.

Шанувальники звернули увагу на те, як зараз виглядає схудла співачка, і заговорили про те, що раніше вона була краще: "До схуднення була красивіше!".

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