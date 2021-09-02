Известная певица Настя Каменских удивила новым видео с масштабного концерта в Сумах
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая стала звездным детективом во втором сезоне шоу "Маска", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в соцсети удивительным видео со своего концерта в Сумах, на который пришли тысячи фанатов.
Судя по ролику, концерт Насти стал грандиозным событием – людей было очень много, и они были в сумасшедшем восторге, а выступала артистка, судя по всему, под открытым небом. На сцену певица вышла в соблазнительном платье-боди, которое подчеркнуло все прелести ее фигуры, пышные кудри были распущены, а на лице яркий макияж.
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В подписи к видео Каменских написала: "Сумы, Подопригоры, "Kvartal FEST" 20.08 💙. Нам с вами было очень круто! Я запомню эти эмоции надолго! Надеюсь, и вы тоже. Как вам трек, кстати? Напишите в комментах". Пользователи тут же принялись комментировать фото, делясь впечатлениями от концерта и засыпая звезду комплиментам.
Напомним, Настя Каменских в белой блузке на узелке озадачила фанатов: "Где ее талия?".
Как сообщала Politeka, Каменских с неестественным загаром озадачила видом на улице: "С носом уже тоже что-то не то".
Также Politeka писала, что Каменских смутила видом после кардинальных изменений во внешности: "Ох уж эта школьница...".