Известная певица Настя Каменских удивила новым видео с масштабного концерта в Сумах

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая стала звездным детективом во втором сезоне шоу "Маска", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в соцсети удивительным видео со своего концерта в Сумах, на который пришли тысячи фанатов.

Судя по ролику, концерт Насти стал грандиозным событием – людей было очень много, и они были в сумасшедшем восторге, а выступала артистка, судя по всему, под открытым небом. На сцену певица вышла в соблазнительном платье-боди, которое подчеркнуло все прелести ее фигуры, пышные кудри были распущены, а на лице яркий макияж.

В подписи к видео Каменских написала: "Сумы, Подопригоры, "Kvartal FEST" 20.08 💙. Нам с вами было очень круто! Я запомню эти эмоции надолго! Надеюсь, и вы тоже. Как вам трек, кстати? Напишите в комментах". Пользователи тут же принялись комментировать фото, делясь впечатлениями от концерта и засыпая звезду комплиментам.

Напомним, Настя Каменских в белой блузке на узелке озадачила фанатов: "Где ее талия?".

Как сообщала Politeka, Каменских с неестественным загаром озадачила видом на улице: "С носом уже тоже что-то не то".

Также Politeka писала, что Каменских смутила видом после кардинальных изменений во внешности: "Ох уж эта школьница...".