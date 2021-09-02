Известная певица Настя Каменских встретила осень в соблазнительном образе

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая стала звездным детективом во втором сезоне шоу "Маска", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательным фото, которым встретила осень.

На новой фотографии Настя запечатлена в удивительной локации, видимо, где-то на отдыхе. Перед камерой она появилась в соблазнительном образе – коротких светлых шортиках, которые подчеркнули стройные ножки, и белой блузке с пышными рукавами, которую завязала на узелок под грудью. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж и мечтательный вид.

В подписи к фото Каменских написала: "Dear summer, till next year. А вы больше любите лето или осень? Пишите в комментариях". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды, отмечая, что здесь не очень видно ее талию: "Красотка", "Где ее талия?", "Вы хороши и летом, и зимой", "Красавица Настя, всегда приятно посмотреть", "Красивая", "Тебя любим больше чем осень", "Прекрасная", "Шикарная".

Напомним, Каменских с неестественным загаром озадачила видом на улице: "С носом уже тоже что-то не то".

Как сообщала Politeka, Каменских смутила видом после кардинальных изменений во внешности: "Ох уж эта школьница...".

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