Известная певица Настя Каменских в черном халате удивила кадрами на яхт-прогуле

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая несколько лет назад вышла замуж за продюсера рэпера Потапа, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милыми кадрами с прогулки на яхте, на которых появилась в необычном образе и подогрела слухи о своей беременности.

На новых фотографиях Настя запечатлена, стоя на судне и наслаждаясь видами. Перед камерой она появилась в темном шелковом халате, под которым проглядывается короткий белый топик, а через плечо висит стильная сумочка. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и загадочный вид.

В подпсии к фотографиям Каменских написала: "Быть в моменте и чувствовать жизнь каждой клеточкой". Поклонники тут же принялись обсуждать новые фото Насти, засыпая ее комплиментами, а некоторые заподозрили, что она беременна: "Красивая", "Шикарная", "Мы знаем, что вас скоро появится малютка. Хватит скрывать", "Круто", "Вы беременны?", "Очень красивые фото", "Красотка".

Напомним, Мокрую и соблазнительную Настю Каменских в одном полотенце перекосило от холода после бассейна: неловкие кадры попали в сеть

Как сообщала Politeka, известная певица Настя Каменских надела белоснежный халат и показала, как она выглядит по утрам: "Такое ощущение, что...".

Также Politeka писала, что красотка Настя Каменских "закимарила" в ванной, прикрыв аппетитные прелести густой пеной: эпичный кадр.