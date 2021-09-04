Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками утренним фото

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских – востребованная украинская певица, которая прославилась благодаря участию в группе "Потап и Настя". Недавно Каменских начала сольную карьеру под псевдонимом NK.

У певицы много концертов и работы, однако Настя всегда находит время поделиться с поклонниками подробностями личной жизни в Instagram, где на нее подписаны 5,3 миллиона человек.

На этот раз Каменских опубликовала утреннюю фотографию в белоснежном халате и с полотенцем на голове. Певица была абсолютно без макияжа.

В комментариях поклонники написали Каменских много комплиментов и отметили, что звезда очень красивая и без макияжа.

"Такая красивая) 👏🔥🙌 ", "шикарная и без макияжа 👏👏👏 ", "Красотка 😍 "," Красотка 🔥🔥🔥🔥🔥 ", " Бодрого утра🙌Позитивных выходных👍🌹🌹🌹🌹😍 ", "Вафелька 🔥 ","Смотрю, а такое ощущение, что из кустов сейчас голова Горбунова подглядывать будет 😂 ", "Шикарная Настюшка 🔥 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Настя Каменских "задремала" в ванной, прикрыв прелести густой пеной: эпический кадр.

Напомним, что Настя Каменских в тонкой "ночнушке" смутила видом на улице: "Бельевой стиль".

A еще Politeka сообщала, что взволнованная Настя Каменских заинтриговала важными переменами в жизни: "у меня новый...".