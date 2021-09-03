Співачка Настя Каменських вразила шанувальників новим фото з прогулянки в сміливому вбранні
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно почала зніматися в другому сезоні шоу "Маска", часто радує шанувальників яскравим фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася дивовижним кадром з прогулянки, на якому відображена в пікантному образі.
Як видно на фото, Настя впевненою ходою крокує по затишній вуличці, мабуть, десь за кордоном. Перед камерою зірка з'явилася в спокусливій сукні-ночнушці яскравого зеленого кольору з цікавим візерунком. Цей наряд красиво підкреслив витончену фігуру і стрункі ніжки співачки. Її пишне волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадковий вигляд.
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У підписі до кадру Каменських написала: "Вперед з посмішкою, до класних вихідних. І нехай ваша п'ятниця буде найтеплішою". А фанати тут же почали коментувати фото: "Красуня", "Білизняний стиль все-таки дуже жіночний", "Шикарна", "Дуже жіночно", "Ви дуже красива", "Настя, ти красуня", "Круто", "Така красива".
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