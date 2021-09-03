Певица Настя Каменских впечатлила поклонников новым фото с прогулки в смелом наряде

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно начала сниматься во втором сезоне шоу "Маска", часто радует поклонников ярким фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась удивительным кадром с прогулки, на котором запечатлена в пикантном образе.

Как видно на фото, Настя уверенной походкой шагает по уютной улочке, видимо, где-то за границей. Перед камерой звезда появилась в соблазнительном платье-ночнушке яркого зеленого цвета с интересным узором. Этот наряд красиво подчеркнул изящную фигуру и стройные ножки певицы. Ее пышные волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и загадочный вид.

В подписи к кадру Каменских написала: "Вперёд с улыбкой, к классным выходным. И пусть ваша пятница будет самой тёплой". А фанаты тут же принялись комментировать фото: "Красотка", "Бельевой стиль все-таки очень женственный", "Шикарная", "Очень женственно", "Вы очень красивая", "Настя, ты красотка", "Круто", "Такая красивая".

Напомним, известная певица Настя Каменских в откровенном наряде довела толпу фанатов до безумия, в сети появилось видео: "Я запомню эти эмоции".

Как сообщала Politeka, красотка Настя Каменских в белой блузке на узелке озадачила фанатов внешним видом: "Где ее талия?".

Также Politeka писала, что жена Потапа Настя Каменских смутила видом после кардинальных перемен во внешности: "Ох уж эта школьница...".