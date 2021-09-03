Артистка розповіла, що у неї змінилося

Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), розповіла цікавий факт про себе

Зірка, попри щільний гастрольний графік, завжди знаходить час на соцмережі, повідомляє Politeka.net. Зараз на українську знаменитість в Instagram підписані 5,3 мільйона користувачів Мережі, з якими вона завжди ділиться найцікавішим.

У своєму новому сторіс красуня застосувала фільтр, який збільшив їй очі й підточив носик.

Каменських розкрила цікавий факт про себе, заінтригувавши важливими змінами в житті.

Відео вона підписала так:"У мене Новий рік настає завжди 1-го вересня".

"Якщо ви запитаєте мене, для мене осінь - це завжди Новий Рік. Він настає у мене не з 31 грудня на 1 січня, а саме з 1 вересня. Я стаю дуже сентиментальною, романтичною, багато чого обмірковую, хочеться йти вперед, продумувати... Зміни завжди приходять восени, ну у мене особисто... І я ні на що не натякаю! Так просто роздуми вголос", - розповіла схвильована співачка.

Зазначимо, Настя Каменських зараз гастролює містами України. Зірка бере участь у різних фестивалях, а у своєму Instagram ділиться спогадами.

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