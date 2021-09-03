Відома співачка Настя Каменських поділилася в соцмережі кумедним кадром з ванни

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських не перестає дивувати своїх шанувальників. На сторінці в Instagram красуня знову збентежила новим фото - тепер з ванної. Схоже, артистка вирішила приділити час собі і відпочити після важкого тижня і концертів.

На новій фотографії Настя відображена лежачи у ванній, доверху наповненою водою і білою густою пінкою. Її тіла майже не видно, над піною здіймається тільки одне коліно, а руки складені, як у молитві. При цьому виглядає так, ніби співачка заснула, ніжачись у воді і піні. Її волосся зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до фотографії Каменських написала: "Time to relax". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото зірки, засинаючи її компліментами: "Фантастична", "Ви шикарні у всьому", "Вау", "Клас", "На добраніч", "Прекрасна Богиня", "Красуня", "Кайф", "Просто найкраща".

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