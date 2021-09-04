Популярная украинская певица Настя Каменских покривлялась на камеру после холодных водных процедур

Настя Каменских привыкла показывать чуть ли не каждый шаг из своей жизни, причем много фото и видео звезда публикует в Инстаграм, поэтому поклонники внимательно следят за артисткой каждый день. В этот раз Настя насмешила кадрами после того, как искупалась в бассейне.

Так, традиционно демонстрируя, как проходит ее день и чем она занимается, Каменских также показала, как выглядит в одном банном полотенце. Причем звезда скривилась и пожаловалась на ужасный холод.

Как известно, певица любит заниматься спортом, боится набрать лишний вес снова и контролирует питание вместе с мужем, а по утрам всегда занимается. Любит после этого Настя и Купаться, а также делать различные массажи и маски. На кадрах звезда показала, как проходил после утреннего бодрящего бассейна ее день.

Также красотка снова обескуражила новым фото – теперь из ванной. Похоже, артистка решила уделить время себе и отдохнуть после тяжелой недели и концертов.

Настя запечатлена лежа в ванной, доверху наполненной водой и белой густой пенкой. Ее тела почти не видно, над пеной вздымается только одна коленка, а руки сложены, как в молитве. При этом выглядит так, будто певица уснула, нежась в воде и пене. Ее волосы собраны в высокий небрежный пучок, а на лице нет макияжа.

Ранее Politeka писала, что Настя Каменских "задремала" в ванной, прикрыв прелести густой пеной: эпический кадр.

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