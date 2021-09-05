Продюсер и рэпер Потап (Андрей Потапенко) устроил переполох в Сети одним фото
Так, 40-летний артист заинтриговал кадром со своей женой и коллегой Настей Каменских, певицей Надей Дорофеевой и экс-участником "Время и Стекло" Позитивом, опубликовав его у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Потап с другими звездами удивили неожиданным перевоплощением, нарядившись в стиле 70-х и скопировав образы известных на весь мир участников группы ABBA. Парики, накладные усы и прочие атрибуты сделали украинских артистов просто неузнаваемыми. Правда, что это за проект, продюсер пока держит в секрете.
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"ABBA возвращается!! На фото Позитив, Каменских, Дорофеева и я! #abba", - подписал фото Потап.
Пользователи бурно обсуждают пост и не верят своим глазам:
"Если бы Потап не написал, кто из девушек на фото, то я бы так и не понял 😂"; "👏👏Все, что возле Вас вертится, становится гениальным.❤️❤️❤️"; "Зачёт😂😂😂"; "Красивые"; "Лучший состав😍"; "На Притулу очень похож)))"; "Крутая работа"; "А так можно было что ли 😮😮"; "Позитива прямо не узнать"; "Крутооо! Я не сразу узнала! Вот это уровень! 🔥🔥🔥🔥".
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