"Заметить меня в чем-то женственном можно крайне редко"

Надя Дорофеева показала редкие кадры с собой в женственном образе, рассказав, почему не выбирает его чаще

Популярная украинская певица известна своей любовью к раскованной молодежной одежде с элементами спортивного стиля. А вот в нежных платьях и на каблуках увидеть ее можно гораздо реже. Тем не менее иногда Надя выбирает и такие наряды.

Так, в новом посте в своем Инстаграм певица показала себя в эффектном зеленом коктейльном платье, сообщает Politeka.net. Главной изюминкой элегантного обтягивающего наряда стало асимметричное украшение с рюшами.

«Моя жизнь - это вечные поездки, поэтому заметить меня в чем-то женственном можно крайне редко! Сегодня не смогла удержаться, чтобы не сделать себе маленький праздник и выйти в платье на презентацию нового аромата», - написала Дорофеева.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого преображения артистки.

«Надя, твоя элегантность отличает тебя в любой ситуации, независимо от того, носишь ты каблуки, платье или кеды, ты всегда Замечательная!», «Нереально красивый наряд вау», «Шикарный образ», «Весенняя птичка», - пишут люди.

Напомним, загорелая Дорофеева поразила формами в красном купальнике.

Как сообщала Politeka, Дорофеева вся в розовом насмешила видом в компании молодых людей.

Также Politeka писала, что Дорофеева с чупа-чупсом во рту подразнила формами в слишком открытом купальнике.