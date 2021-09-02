Надя Дорофеева показала редкие кадры с собой в женственном образе, рассказав, почему не выбирает его чаще
Популярная украинская певица известна своей любовью к раскованной молодежной одежде с элементами спортивного стиля. А вот в нежных платьях и на каблуках увидеть ее можно гораздо реже. Тем не менее иногда Надя выбирает и такие наряды.
Так, в новом посте в своем Инстаграм певица показала себя в эффектном зеленом коктейльном платье, сообщает Politeka.net. Главной изюминкой элегантного обтягивающего наряда стало асимметричное украшение с рюшами.
«Моя жизнь - это вечные поездки, поэтому заметить меня в чем-то женственном можно крайне редко! Сегодня не смогла удержаться, чтобы не сделать себе маленький праздник и выйти в платье на презентацию нового аромата», - написала Дорофеева.
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Ее поклонники не смогли пройти мимо такого преображения артистки.
«Надя, твоя элегантность отличает тебя в любой ситуации, независимо от того, носишь ты каблуки, платье или кеды, ты всегда Замечательная!», «Нереально красивый наряд вау», «Шикарный образ», «Весенняя птичка», - пишут люди.
Напомним, загорелая Дорофеева поразила формами в красном купальнике.
Как сообщала Politeka, Дорофеева вся в розовом насмешила видом в компании молодых людей.
Также Politeka писала, что Дорофеева с чупа-чупсом во рту подразнила формами в слишком открытом купальнике.