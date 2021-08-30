Экс-участница группы "Время и стекло" и знаменитая певица Надя Дорофеева показала фигуру в купальнике

Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло" вместе с Позитивом (Алексеем Завгородним). В 2020-ом году группа заявила о своём распаде. После этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру. Девушка активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из жизни.

На этот раз артистка поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Надя сидит около моря в ярко-красном сдельном купальнике и хвастается фигурой. Её образ дополняют спортивные белые кроссовки с цветными вставками.

"Это фото заряжено на продление лета!!!

Чтобы магия сработала, оставляй ☀️ в комментах!", - подписала фотографию Надя Дорофеева.

Поклонники засыпали певицу приятными словами в комментариях: "Какой вид", "Смотрю на тебя и радуюсь", "Этот купальник тебе очень идет", "Красотка", "Ты так шикарна", "Надя, ты очень красивая".

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