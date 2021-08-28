Известная артистка Надя Дорофеева показала свой стиль перед выступлением в Одессе

Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной украинской певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло" вместе с Позитивом (Алексеем Завгородним). В 2020-ом году группа заявила о своём распаде. После этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру. Девушка активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из жизни.

На этот раз певица показала новые видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Надя показывает свой новый образ - розовую пижаму. На ней розовые штаны и кофта с белым мехом. Свой образ певица дополнила розовой панамкой.

"Сегодня день рождения у нашего барабанщика Миши. А еще мы устроили тематический выезд в розовом цвете. Сегодня буду вам показывать.", рассказала Надя Дорофеева. После она показала всю свою творческую команду в розовом цвете.

Также Надя показала своего барабанщика, у которого день рождения. "Наша праздничная киса", подписала артистка.

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