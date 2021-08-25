Украинская певица Надежда Дорофеева зажгла на сцене НСК «Олимпийский», заставив поклонников пищать от восторга

Как пишет Politeka.net, экс-солистка группы «Время и стекло» стала одной из знаменитостей, которые выступили на концерте, посвященному 30-й годовщине независимости Украины. Артистка исполнила украинскую народную песню в оригинальной обработке. У себя в Инстаграм звезда опубликовала кадры с выступления, а также фото своего костюма сблизка. Необычная стильная прическа артистки заслужила отдельного внимания.

«Ещё немного backstage-контента со вчерашнего концерта. И вдруг вы пропустили – в предыдущем посте совершенно не секретный материал государственной важности!)», - подписала фото звезда.

В комментариях поклонники пришли в восторг от номера певицы.

«Молодец, это было супер исполнение!», «Выступление было просто бомба. Уже прослушал раз 20)))», «Какое же было выступление крутое, лучшее выступление за вчера. Браво», «Лучшая, выступление просто шикарное, молодец», «Очень понравилось выступление, Надя!», «Концерт был невероятным!», «Невероятная песня, невероятный перформанс», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дорофеева удивила сюрпризом ко Дню Независимости: "У меня особенная песня".

Еще Politeka писала, что Дорофеева в ярком корсете устроила жаркие танцы с молодыми парнями: "Просто слова закончились".

Также Politeka сообщала, что Дорофеева впечатлила откровением о начале карьеры: "Для меня в мои 14...".