Співачка Надя Дорофєєва розповіла про незвичайну пісню, яку готує до концерту на День Незалежності України
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно почала сольну кар'єру в інтерв'ю muzvar розкрила подробиці свого виступу на концерті до Дня Незалежності. Ролик з інтерв'ю Наді з'явився на сторінці muzvar.ua у соцмережі Instagram.
За словами Дорофєєвої, вона готує щось особливе для українців у це національне свято. Виявилося, що на концерті артистка виконає народну пісню "Ой там на горі", що абсолютно для неї нове, адже вона завжди виконує зовсім інший репертуар.
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"Я хочу сказати, що у мене дійсно особлива пісня. І це абсолютно нестандартний для мене репертуар. Тим самим ми хотіли здивувати всіх глядачів. Тому що мене звикли бачити завжди з балетом, мене звикли бачити в супер попмузиці. Але я буду зовсім інший, це серйозний репертуар, ця пісня легендарна для України", - поділилася Надя в своєму інтерв'ю.
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