Семейная пара Дорофеева и Дантес отдыхает в Турции, однако из-за фото с отдыха они публично "поругались"
Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Владимир Дантес, который является супругом певицы Нади Дорофеевой, опубликовал в своем Instagram милое фото с отдыха в Турции. В подписи к кадру он признался, что его часто за границей принимают за местного.
На снимке Вова запечатлен, плавая на круге в море, на нем только красные шорты, он раскинул руки и ноги. В комментариях под снимком высказалась жена Дантеса Надя Дорофеева, которая за час до этого выложила подобное фото на этом же круге.
"Своё не мог придумать?", - шутливо написала певица под фото мужа. В ответ на это Владимир заявил: "Написал тебе тоже самое". И действительно – под похожим снимком Дорофеевой стоит такой комментарий.
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Надо сказать, что разборки звездной пары здорово повеселили поклонников, которые также принялись комментировать снимки Нади и Вовы: "У вас с Надей один круг на двоих?", "У вас прям с Надей разделяются посты на: "любишь загорать" или "что лучше море или бассейн", "Вы такие оба смешные", "А где же короткие плавки вместо шорт?".
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