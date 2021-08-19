Семейная пара Дорофеева и Дантес отдыхает в Турции, однако из-за фото с отдыха они публично "поругались"

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Владимир Дантес, который является супругом певицы Нади Дорофеевой, опубликовал в своем Instagram милое фото с отдыха в Турции. В подписи к кадру он признался, что его часто за границей принимают за местного.

На снимке Вова запечатлен, плавая на круге в море, на нем только красные шорты, он раскинул руки и ноги. В комментариях под снимком высказалась жена Дантеса Надя Дорофеева, которая за час до этого выложила подобное фото на этом же круге.

"Своё не мог придумать?", - шутливо написала певица под фото мужа. В ответ на это Владимир заявил: "Написал тебе тоже самое". И действительно – под похожим снимком Дорофеевой стоит такой комментарий.

Надо сказать, что разборки звездной пары здорово повеселили поклонников, которые также принялись комментировать снимки Нади и Вовы: "У вас с Надей один круг на двоих?", "У вас прям с Надей разделяются посты на: "любишь загорать" или "что лучше море или бассейн", "Вы такие оба смешные", "А где же короткие плавки вместо шорт?".

Напомним, Муж Дорофеевой Дантес набросился на женщин с претензией: "Почему мы должны их стыдиться?".

Как сообщала Politeka, Дантес неожиданно заговорил о разводе с Дорофеевой, раскрыв причину: "Ребята, ну это все...".

Также Politeka писала, что Взъерошенная Дорофеева, укатив на отдых с Дантесом, пожаловалась на проблемы: "Девочки...".