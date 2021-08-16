Украинская певица Надя Дорофеева и ее муж, певец и блогер Владимир Дантес, сейчас отдыхают в Турции, откуда делятся позитивными кадрами

Влюбленные решили "скрыться" от всех на отдыхе за границей, передает Politeka.net. У пары было много выступлений, а после напряженного графика нужно отлично расслабиться.

В этот раз супруги решили отдохнуть с "размахом". Надя и Владимир сняли двухэтажную виллу с огромным бассейном. В их жилье насчитывается несколько спален, а также есть большой зал.

По признанию Дантеса, они с женой впервые решили снять такое роскошное жилье.

В своем Инстаграм Надя опубликовала несколько веселых фото и написала:

"Сегодня третий день нашего отпуска и впервые в жизни, как-то так получилось, что я начала по-настоящему отдыхать сразу с заезда (обычно у меня уходит дня 3, чтоб чуть замедлиться и понять, что можно выдохнуть) А тут оп... и как говорится , я на чиле, на расслабоне 😂".



За 40 минут пост собрал почти 30 тысяч лайков.

"Я так рада, что вы наконец-то в отпуске)) Вы этого заслужили❤️", "Ну какие вы😍", "Красивые и стильные 🔥", "Смотрим на вас и нам становится жарко 🥵🔥", "Тебе так к лицу топы😍", "Хорошо вам отдохнуть❤️", "Какие вы счастливые😍", - написали пользователи сети.

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