Украинская певица Надя Дорофеева и ее муж, певец и блогер Владимир Дантес, уехали в Грецию
Пара решила отдохнуть после напряженной работы и командировок, передает Politeka.net. Надя и Владимир отправились на сказочный отдых в Грецию.
Артист показал, что они заехали в двухэтажную виллу с огромным бассейном.
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"Все! Мы заехали на нашу виллочку! И тут мы проведем чудесные выходные. Ребята, мы так долго этого ждали", - рассказал Дантес, засветив всю роскошь.
"Как же прекрасно, что у нас получилось вырваться и насладиться прекрасными моментами", - написал Дантес.
Позже певец провел небольшой рум тур по жилью. В вилле есть зал с телевизором и мягким диваном, а на втором этаже - несколько спален.
"Мы с Надей Дорофеевой никогда не были в таких номерах/виллах вдвоем. Мы не верим, что так может быть", - написал артист.
Судя по сторис, супруги действительно очень довольны местом отдыха.
Отметим, Надя Дорофеева и Владимир Дантес стараются по возможности подольше проводить время вместе.
Супругов также приглашают на различные шоу вместе. В частности, в апреле оба снялись в "Орел и Решка", рассказав зрителям об Иордании. Пользователям сети понравился выпуск.
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