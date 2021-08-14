Украинская певица Надя Дорофеева и ее муж, певец и блогер Владимир Дантес, уехали в Грецию

Пара решила отдохнуть после напряженной работы и командировок, передает Politeka.net. Надя и Владимир отправились на сказочный отдых в Грецию.

Артист показал, что они заехали в двухэтажную виллу с огромным бассейном.

"Все! Мы заехали на нашу виллочку! И тут мы проведем чудесные выходные. Ребята, мы так долго этого ждали", - рассказал Дантес, засветив всю роскошь.

"Как же прекрасно, что у нас получилось вырваться и насладиться прекрасными моментами", - написал Дантес.

Позже певец провел небольшой рум тур по жилью. В вилле есть зал с телевизором и мягким диваном, а на втором этаже - несколько спален.

"Мы с Надей Дорофеевой никогда не были в таких номерах/виллах вдвоем. Мы не верим, что так может быть", - написал артист.

Судя по сторис, супруги действительно очень довольны местом отдыха.

Отметим, Надя Дорофеева и Владимир Дантес стараются по возможности подольше проводить время вместе.

Супругов также приглашают на различные шоу вместе. В частности, в апреле оба снялись в "Орел и Решка", рассказав зрителям об Иордании. Пользователям сети понравился выпуск.

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