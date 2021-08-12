Украинская певица и экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась новыми фото

Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева известная украинская артистка. Ранее она участвовала в популярной группе "Время и Стекло". Недавно, они заявили о своём распаде. После этого Надя занялась сольной карьерой и выпустила уже несколько песен и клипов. Сейчас она занимается записью нового альбома.

На этот раз Надя поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На снимках она в белом топе на завязках и черных широких брюках. Свой образ артистка дополнила белыми массивными кроссовками.

Надя сообщила о музыкальных фестивалях, на которых будет в ближайшее времяТакже, девушка рассказала, что сейчас отправляется в отпуск.

Поклонники завалили певицу положительными словами в комментариях: "Кипишь на голове, но тебе идет", "Милашка", "Надя, твои концерты это такой кайф", "Какая красотка", "Мы обожаем атмосферу на твоих концертах"

Ранее сообщалось, Дорофеева в микро-топе побаловала пикантным видом перед зеркалом: «Впервые сегодня занималась…»

Также, Дантес похвастался дорогущим подарком от Дорофеевой и раскрыл, сколько она зарабатывает: "Знаете что..."

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