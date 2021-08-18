Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес решил записать сторис, обратившись к всем людям женского пола

Как пишет Politeka.net, Надя и Владимир уже более 10 лет вместе, хотя только шесть лет назад официально оформили отношения. Дантес является популярным украинским певцом, который в 2019 году после творческого перерыва вернулся на сцену. Также красавчик активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Есть некое обращение ко всем людям женского пола. В какой момент вы посчитали нужным чмырить плавки? И все ходят мужчины теперь в шортах. Это что такое? Почему наша часть ног должна не загорать? Почему мы должны их стыдиться плавочек? Почему это не стильно, это смешно? Ммм?", - сказал Дантес.

"Когда началось это противоплавочное движение?", - добавил вопрос в сторис Владимир.

На еще одном сторис Дантес устроил голосование. Владимир предложил выбрать между плавками, показав мужчин в них, а также показал себя в плавательных шортах.

Напомним, взъерошенная Дорофеева, укатив на отдых с Дантесом, пожаловалась на проблемы

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