Экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников яркими кадрами, напомнив, что лето продолжается

Так, 31-летняя певица сделала новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с подругой за приятным времяпрепровождением, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Дорофеева устроила пикник, судя по кадрам, в своем же дворе, кинув подстилку, подушки и поднос с вкусностями и алкоголем на траву. Надя позировала в голубых джинсах и персиковом топе, дополнив лук бейсболкой и кедами. Девушки смеялись, куражились перед камерой и угощались зефирками.

В подписи певица отметила, что с успехом закрыла этот гештальт, и в планах у нее провести чудесный отпуск с мужем Владимиром Дантесом.

"Официально можно вычеркнуть пункт «пикник» из летнего чек-листа ✅ Переходим к следующему — «отпуск с @vladimirdantes» ❤️, - сообщила Надя.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"О этот ангельский смех 😂"

"Эти фото дали мне невероятное летние настроение😍✨💫"

"Теперь когда будет грустно или захочется улыбнутся я буду смотреть на это видео! Могу смотреть 24/7 кайф 😅♥️"

"Хорошого вам отпуска, отдыхайте 💗"

"Божечки, какой летний вайб!!😍🧚‍♀️"

"Как сытые подснежники 😮 а Вове что-то сегодня перепадет?"

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