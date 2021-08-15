Владимир Дантес показал, как проводит время на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Владимир и Надя уже более 10 лет вместе, хотя женаты только шесть. Пара решила выбраться на отдых в Анталию (Турция), откуда Дантес уже поделился фотографией в Инстаграм.
На фото Владимир лежал в плавках, позируя на фоне моря и гор. В руках Дантес держал книгу под названием "Убийца сидит напротив".
"Новые правила на отдыхе.
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1. Читать, а не видосики смотреть.
2. Усы, а не борода. Даже не спрашивайте почему. Это навсегда останется в тайне.
3. Сладкое, булочки и т.п только по утрам, а не как обычно ВЕСЬ ДЕНЬ).
Там много правил на самом деле, но я их ещё не придумал.
Ну и круто ж это всё делать в шикарном отеле", - написал Владимир.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вова, после твоих усов у нас отменились все концерты :(", "Убийца сидит напротив", "Снимать быстрее сторис", "Да без бороды явно круче, читать и я на отдыхе пытаюсь но вокруг очень шумно", "Усики пропуск в трусики".
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