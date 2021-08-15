Экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась новым пляжным образом на отдыхе в Греции

Артистка решила максимально часто делиться новыми кадрами и рассказывать об интересных моментах, которые происходят с ней во время отпуска. Вместе с мужем Надя устроила роскошный отдых, поэтому теперь старается максимально расслабиться.

Успевает Надя также записать интригующие ролики для Тик-Тока. В одном из таких видео Дорофеева покрасовалась в маленьком купальнике ярко-желтого оттенка. Причем звезда успела показать фигуру с самых разных ракурсов и чувствовала себя уверенно без макияжа, выбирая вместо этого фильтр с веснушками.

Ранее Надя рассказала, что сейчас проходит третий день ее совместного с мужем отпуск и впервые в жизни у артистки так получилось, что она начала по-настоящему отдыхать сразу с заезда

«Обычно у меня уходит дня 3, чтоб чуть замедлиться и понять, что можно выдохнуть. А тут оп .. и как говорится , я на чиле, на расслабоне 😂» - написала Надя.

Поклонники поддержали ее пост:

«Ой какие фотографии🥵🔥🔥; Надь, такой вопрос.... на сколько размеров больше ты покупаешь одежду?😂❤️; Надь, что там из еды понравилось?; Я так рада что вы наконец-то в отпуске)) Вы этого заслужили❤️; Тебе так к лицу топы😍; Ну какие вы😍; Смотрим на вас и нам становится жарко 🥵🔥Какие вы счастливые😍».

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